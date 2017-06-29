Букмекеры сделали прогноз на финал Кубка конфедераций-2017

Перед ним состоится матч за третье место. Обе игры пройдут 2 июля.
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Трофей Кубка конфедераций. Фото с сайта thescore.com
В России подходит к завершению Кубок конфедераций-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 2 июля, в 18:00 по астанинскому времени начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, а в ночь со 2 на 3 июля ровно в 0:00 часов в финале сойдутся Чили и Германия.
На основное время первой игры букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Португалии - 2.25, ничья - 3.54, а победа Мексики - 3.02. На победу чемпиона Европы с учетом дополнительного времени или серии пенальти коэффициент равен 1.68, а на сильнейшую команду Северной Америку - 2.18.
В финале Чили - Германия фаворитами являются немцы. Коэффициент Tennisi.kz на их победу в основное время составляет 2.44, на ничью - 3.22, на победу чилийцев - 2.96. На исход с учетом дополнительного времени и серии пенальти показатели также в пользу немцев - 1.80 против 2.01.
Стоит отметить, что у Кубка конфедераций в этом году будет новый победитель, так как ни Чили, ни Германии ранее не завоевывали этот трофей, а Бразилия, выигравшая три последних турнира, не смогла квалифицироваться в Россию.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Завтра, 2 июля, в 18:00 по астанинскому времени начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, а в ночь со 2 на 3 июля ровно в 0:00 часов в финале сойдутся Чили и Германия.
На основное время первой игры букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Португалии - 2.25, ничья - 3.54, а победа Мексики - 3.02. На победу чемпиона Европы с учетом дополнительного времени или серии пенальти коэффициент равен 1.68, а на сильнейшую команду Северной Америку - 2.18.
В финале Чили - Германия фаворитами являются немцы. Коэффициент Tennisi.kz на их победу в основное время составляет 2.44, на ничью - 3.22, на победу чилийцев - 2.96. На исход с учетом дополнительного времени и серии пенальти показатели также в пользу немцев - 1.80 против 2.01.
Стоит отметить, что у Кубка конфедераций в этом году будет новый победитель, так как ни Чили, ни Германии ранее не завоевывали этот трофей, а Бразилия, выигравшая три последних турнира, не смогла квалифицироваться в Россию.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.