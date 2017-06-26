Вратарь сборной Чили назвал неслучайностью три отраженных пенальти в полуфинале Кубка конфедераций

В послематчевой серии он взял все удары с точки.
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Клаудио Браво. Фото с официального сайта ФИФА
Вратарь сборной Чили Клаудио Браво в интервью "Чемпионату" поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка конфедераций-2017.
В полуфинале его команда победила Португалию. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти Браво отразил три из трех одиннадцатиметровых в свои ворота - 3:0.
"Чувствую себя как всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но прошедший матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы", - сказал Браво.
По его словам, отраженные пенальти стали результатом тренировок и анализа соперников.
"Не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.
Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха - вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание", - отметил Браво.
Второй финалист Кубка конфедераций определится в матче Германии и Мексики, который пройдет в ночь с 29 на 30 июня в Сочи и начнется в 00:00 по времени Астаны. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 2 июля.
В полуфинале его команда победила Португалию. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти Браво отразил три из трех одиннадцатиметровых в свои ворота - 3:0.
"Чувствую себя как всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но прошедший матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы", - сказал Браво.
По его словам, отраженные пенальти стали результатом тренировок и анализа соперников.
"Не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.
Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха - вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание", - отметил Браво.
Второй финалист Кубка конфедераций определится в матче Германии и Мексики, который пройдет в ночь с 29 на 30 июня в Сочи и начнется в 00:00 по времени Астаны. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 2 июля.