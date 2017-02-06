Казахстан обошел Финляндию в ТОП-100 рейтинга ФИФА

Казахстанская сборная улучшила свое положение в табеле о рангах.
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Фото с сайта ФФК
Сборная Казахстана по футболу поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 9 февраля, был обновлен на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан занимает 96-е место, что позволило обойти Финляндию (97), которая потеряла четыре позиции.
Первая десятка рейтинга ФИФА претерпела всего одно изменение - сборная Франции поднялась с седьмого на шестое место, потеснив Колумбию. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России опустилась на пять позиций до 61-й строчки.
Рейтинг ФИФА от 9 февраля:
1 (1). Аргентина - 1 635 очка,
2 (2). Бразилия - 1 529,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 386,
5 (5). Бельгия - 1371,
6 (7). Франция - 1 313,
7 (6). Колумбия - 1304,
8 (8). Португалия - 1240,
9 (9). Уругвай - 1 195,
10 (10). Испания - 1 168,
...96 (98). Казахстан - 352.
Ранее стало известно, что 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Кипра. Встреча состоится на стадионе GSP в городе Никосия. Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан занимает 96-е место, что позволило обойти Финляндию (97), которая потеряла четыре позиции.
Первая десятка рейтинга ФИФА претерпела всего одно изменение - сборная Франции поднялась с седьмого на шестое место, потеснив Колумбию. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России опустилась на пять позиций до 61-й строчки.
Рейтинг ФИФА от 9 февраля:
1 (1). Аргентина - 1 635 очка,
2 (2). Бразилия - 1 529,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 386,
5 (5). Бельгия - 1371,
6 (7). Франция - 1 313,
7 (6). Колумбия - 1304,
8 (8). Португалия - 1240,
9 (9). Уругвай - 1 195,
10 (10). Испания - 1 168,
...96 (98). Казахстан - 352.
Ранее стало известно, что 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Кипра. Встреча состоится на стадионе GSP в городе Никосия. Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.