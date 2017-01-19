Казахстан пропустил один мяч от России в первом тайме финала Мемориала Гранаткина

Выход в финал турнира является лучшим достижением казахстанской сборной.
Сегодня 22:48
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Фото с сайта granatkin.com
Завершился первый тайм финального матча Мемориала Гранаткина по футболу между сборными Казахстана и России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После первых 45 минут счет 1:0 в пользу российской команды. Автором единственного гола на 28-й минуте игры стал защитник Никита Поляков, точно пробивший из-за пределов штрафной.
Добавим, что выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
После первых 45 минут счет 1:0 в пользу российской команды. Автором единственного гола на 28-й минуте игры стал защитник Никита Поляков, точно пробивший из-за пределов штрафной.
Добавим, что выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.