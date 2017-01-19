Бывший тренер "Кайрата" Александр Бородюк может возглавить сборную Беларуси

На это место также претендуют Валерий Карпин и Николай Писарев.
Сегодня 15:40
Ссылки по теме:
- Многомиллионый бюджет, а "Кайрат" с Бородюком на последнем месте. Верните Вайсса! - агент
- Экс-тренер "Кайрата" может возглавить молодежную сборную России
Александр Бородюк. Фото с сайта "Чемпионат.сом"
Бывший главный тренер алмантинского "Кайрата" Александр Бородюк вошел в число кандидатов на пост наставника сборной Беларуси по футболу, сообщает football.by.
Помимо Бородюка на эту должность рассматриваются еще два российских специалиста - Валерий Карпин и Николай Писарев.
Напомним, Бородюк возглавил "Кайрат" в начале сезона-2016, выиграв с командой Суперкубок, но покинул свой пост уже после третьего тура КПЛ.
Ранее сообщалось, что Бородюк может возглавить молодежную сборную России.