Назначение Никитенко тренером "молодежки" нельзя воспринимать как понижение - Ордабаев

Предыдущим местом работы казахстанца была команда "Атырау".

Известный ветеран отечественного футбола Куралбек Ордабаев прокомментировал Vesti.kz назначение Владимира Никитенко на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана.



- Никитенко имеет большой опыт работы с клубами. Плюс трудился в России. Думаю, он поможет молодежной сборной. Я только поддерживаю его назначение, - рассказал Ордабаев.



- Некоторые болельщики сожалеют, что такой тренер не пригодился ни одному клубу премьер-лиги. При этом считают, что впоследствии он мог бы принять и национальную сборную.



- Сейчас не нужно трогать Байсуфинова и Мазбаева. Они должны спокойно работать со сборной, хотя бы до завершения отборочного цикла. Назначение Никитенко старшим тренером молодежной сборной нельзя воспринимать как какое-то понижение в должности. Напротив, ему доверили важный участок работы. Все-таки "молодежка" - ближайший резерв национальной команды. Необходимо готовить кадры, и в этом отношении рассчитывают на опыт и квалификацию Никитенко.



Другое дело, что казахстанским тренерам не удается долгое время оставаться на клубном уровне. От силы трудятся год, после чего уходят в отставку. Это касается и молодых специалистов. Необходимо делать выводы. Возможно, даже следует задуматься о повышении квалификации. Почему тому же Стойлову доверяют в "Астане"? Потому что стабильно дает результат. А наши Коньков, Мирзабаев, Кулшинбаев "выдыхаются" за год. Или их тренировочные процессы неинтересны футболистам, или последние предпочитают только подстраиваться под предлагаемые требования и все. Ответственности не хватает.



Я не возражаю против приглашения иностранцев. Пусть работают, если есть возможность заключать с ними контракты. Но зарубежные тренеры не должны приезжать со своим штабом вплоть до массажиста или повара. Да, он может прийти с помощником, но в его штабе также должны работать казахстанские специалисты. Если клубы не сохранят преемственность, то есть не дадут возможность расти своим тренерам, зарубежные специалисты постоянно будут диктовать свои условия. Каждая команда обязана чтить своих ветеранов и давать шанс молодым.



Напомним, что казахстанский специалист Владимир Никитенко назначен на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана по футболу. Под его руководством "молодежка" будет вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019.