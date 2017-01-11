Назначение Никитенко тренером "молодежки" нельзя воспринимать как понижение - Ордабаев

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 2:1
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Акжайык Меппен
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау Есиль СК 2:1
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Назначение Никитенко тренером "молодежки" нельзя воспринимать как понижение - Ордабаев

Предыдущим местом работы казахстанца была команда "Атырау".

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3 Комментария
Фото с сайта ФК "Атырау"
Фото с сайта ФК "Атырау"

Известный ветеран отечественного футбола Куралбек Ордабаев прокомментировал Vesti.kz назначение Владимира Никитенко на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана.

- Никитенко имеет большой опыт работы с клубами. Плюс трудился в России. Думаю, он поможет молодежной сборной. Я только поддерживаю его назначение, - рассказал Ордабаев.

- Некоторые болельщики сожалеют, что такой тренер не пригодился ни одному клубу премьер-лиги. При этом считают, что впоследствии он мог бы принять и национальную сборную. 

- Сейчас не нужно трогать Байсуфинова и Мазбаева. Они должны спокойно работать со сборной, хотя бы до завершения отборочного цикла. Назначение Никитенко старшим тренером молодежной сборной нельзя воспринимать как какое-то понижение в должности. Напротив, ему доверили важный участок работы. Все-таки "молодежка" - ближайший резерв национальной команды. Необходимо готовить кадры, и в этом отношении рассчитывают на опыт и квалификацию Никитенко.

Другое дело, что казахстанским тренерам не удается долгое время оставаться на клубном уровне. От силы трудятся год, после чего уходят в отставку. Это касается и молодых специалистов. Необходимо делать выводы. Возможно, даже следует задуматься о повышении квалификации. Почему тому же Стойлову доверяют в "Астане"? Потому что стабильно дает результат. А наши Коньков, Мирзабаев, Кулшинбаев "выдыхаются" за год. Или их тренировочные процессы неинтересны футболистам, или последние предпочитают только подстраиваться под предлагаемые требования и все. Ответственности не хватает.  

Я не возражаю против приглашения иностранцев. Пусть работают, если есть возможность заключать с ними контракты. Но зарубежные тренеры не должны приезжать со своим штабом вплоть до массажиста или повара. Да, он может прийти с помощником, но в его штабе также должны работать казахстанские специалисты. Если клубы не сохранят преемственность, то есть не дадут возможность расти своим тренерам, зарубежные специалисты постоянно будут диктовать свои условия. Каждая команда обязана чтить своих ветеранов и давать шанс молодым.

Напомним, что казахстанский специалист Владимир Никитенко назначен на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана по футболу. Под его руководством "молодежка" будет вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019.

Просмотров: 657  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Tamasai Сегодня 15:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 952
Поддерживаю,он хороший тренер,опыта ему не занимать
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Zhum Сегодня 16:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 972
"Почему тому же Стойлову доверяют в "Астане"? Потому что стабильно дает результат. А наши Коньков, Мирзабаев, Кулшинбаев "выдыхаются" за год."
Да дайте им такие же деньги на клубы как и астане,тогда и сравнивайте.
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БолеLshiK Сегодня 16:11
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
возьмите интервью у наших футболистов, они скажут: нельзя что бы были иностранные футболисты, есть свои хорошие. вратари скажут тоже самое. сколько людей столько мнений. а тренер без своей команды в наше время уже не совсем то
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