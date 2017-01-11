Никитенко назначен старшим тренером молодежной сборной Казахстана по футболу

Он будет готовить команду к Евро-2019.

Казахстанский специалист Владимир Никитенко назначен на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте ФФК.

На этой должности Никитенко заменил другого отечественного специалиста Вахида Масудова. Под его руководством "молодежка" будет вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019.

Напомним, 26 января в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2019. По ее итогам Казахстан узнает своих будущих соперников по квалификации.

Никитенко начал тренерскую деятельность в 1990 году. За его плечами богатый опыт работы во многих казахстанских клубах, в том числе в "Кайрате", "Атырау" и "Актобе", с которым в 2013 году он выиграл чемпионский титул, а затем Суперкубок. Кроме того, в 2004 году с российском "Тереком" казахстанский тренер стал чемпионом первого дивизиона, а также выиграл Кубок России.