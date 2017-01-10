Казахстан начал год в сотне сильнейших сборных мира в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге национальная команда сохранила свою позицию.
Сегодня 15:08
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Фото с сайта ФФК
Сборная Казахстана по футболу начала 2017 год в первой сотне рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 12 января, был обновлен на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан занимает 98-е место.
Первая десятке рейтинга ФИФА изменений не претерпела. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России осталась на 56-й строчке.
Рейтинг ФИФА от 12 января:
1 (1). Аргентина - 1 634 очка,
2 (2). Бразилия - 1 544,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 404,
5 (5). Бельгия - 1 368,
6 (6). Колумбия - 1 345,
7 (7). Франция - 1 305,
8 (8). Португалия - 1 229,
9 (9). Уругвай - 1 187,
10 (10). Испания - 1 166,
98 (97). Казахстан - 354.
Ранее стало известно, что 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Кипра. Встреча состоится на стадионе GSP в городе Никосия. Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан занимает 98-е место.
Первая десятке рейтинга ФИФА изменений не претерпела. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России осталась на 56-й строчке.
Рейтинг ФИФА от 12 января:
1 (1). Аргентина - 1 634 очка,
2 (2). Бразилия - 1 544,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 404,
5 (5). Бельгия - 1 368,
6 (6). Колумбия - 1 345,
7 (7). Франция - 1 305,
8 (8). Португалия - 1 229,
9 (9). Уругвай - 1 187,
10 (10). Испания - 1 166,
98 (97). Казахстан - 354.
Ранее стало известно, что 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Кипра. Встреча состоится на стадионе GSP в городе Никосия. Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.