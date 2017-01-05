Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Кипром

Встреча команд состоится в марте в Никосии.
Сегодня 10:24
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Фото с сайта ФФК
Сборная Казахстана по футболу в марте проведет товарищеский матч с командой Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт ФФК.
Национальная сборная с 20 по 24 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Никосии (Кипр). В рамках УТС запланирован товарищеский матч со сборной Кипра. Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.
Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Добавим, что после четырех туров Казахстан с двумя очками занимает последнее место в отборочной группе. В активе Армении три балла.
Национальная сборная с 20 по 24 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Никосии (Кипр). В рамках УТС запланирован товарищеский матч со сборной Кипра. Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.
Через четыре дня, 26 марта, сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Добавим, что после четырех туров Казахстан с двумя очками занимает последнее место в отборочной группе. В активе Армении три балла.