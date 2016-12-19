Юношеская сборная Казахстана по футболу начала подготовку к мемориалу Гранаткина

Назван состав команды на сборы в Талгаре.
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Юношеская сборная Казахстана U-19 начала подготовку к международному турниру памяти Валентина Гранаткина, который пройдет в январе в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ФФК.
По итогам жеребьевки казахстанцы попали в группу С вместе с командами Литвы, Азербайджана и Словакии.
Тренерский штаб сборной вызвала на УТС, который проходит в Талгаре, следующих футболистов:
Вратари: Адашбек Абдиразанов ("Ордабасы"), Владислав Сазонов ("Иртыш"), Али Янтижанов ("Кайрат").
Защитники: Динмухамед Кашкен ("Астана"), Талгат Кусяпов ("Астана"), Саги Совет ("Астана"), Самат Бортай ("Ордабасы"), Сагадат Турсынбай ("Ордабасы"), Ерасыл Аманжолов ("Атырау"), Айбар Нурдалиев ("Кайрат"), Данил Кузнецов ("Иртыш"), Санжар Батырханов ("Жетысу").
Полузащитники: Айдос Орал ("Шахтер"), Жанали Пайруз ("Шахтер"), Дарын Суюнов ("Кайрат"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Сагыныш Сериков ("Кайрат"), Батыр Кудайбердынов ("Иртыш"), Гаврил Кан ("Тараз"), Мухит Жаксылык ("Ордабасы"), Алиби Тузакбаев ("Алматы").
Нападающие: Мухит Жақсылык ("Ордабасы"), Султан Астанов ("Кайрат"), Жанибек Байтурсынов ("Кайрат"), Айманов Марлен ("Кайрат"), Владислав Квон ("Енбек").
Резерв: Мади Жакипбаев ("Астана"), Жасулан Кайркенов ("Астана"), Султан Сагынаев ("Астана"), Руслан Махан ("Астана") Еркебулан Сейдахмет ("Монтажник"), Данил Устименко ("Кайрат"), Андрей Ульшин ("Кайрат").
Напомним, ранее старшим тренером сборной Казахстана по футболу U-19 был назначен Александр Кузнецов.