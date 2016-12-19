Назначен старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу

Ранее казахстанский специалист работал старшим тренером в сборной до 17 лет.
Вчера 12:11
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Фото с сайта ФФК
Александр Кузнецов возглавил юношескую сборную Казахстана по футболу (U19), сообщает официальный сайт ФФК.
Ранее казахстанский специалист работал старшим тренером в юношеской сборной до 17 лет. В этом году под руководством Кузнецова команда добилась победы в Кубке Президента.
Ранее этот пост занимал другой отечественный специалист Серик Абдуалиев.
Ранее казахстанский специалист работал старшим тренером в юношеской сборной до 17 лет. В этом году под руководством Кузнецова команда добилась победы в Кубке Президента.
Ранее этот пост занимал другой отечественный специалист Серик Абдуалиев.