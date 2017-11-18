Известный боец ММА Емельяненко обратился в суд в связи с жилищными проблемами

Федор Емельяненко не может заселиться в квартиру.
Вчера 11:11
Фото с сайта vesti.ru
Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обратился в суд в связи с жилищными проблемами, сообщает "Московский комсомолец".
В 2009 году спортсмен приобрел трехкомнатную квартиру в новостройке в Москве. Жилищный комплекс должен был быть введен в эксплуатацию в 2011 году, однако этого не произошло до сих пор.
Емельяненко, который не может вселиться в квартиру на протяжении шести лет, обратился в московский суд.