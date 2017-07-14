Почему бы не встретиться с Нурмагомедовым в безумной России? Это будет как "Рокки" - МакГрегор

В следующем бою ирландец будет драться по правилам бокса с Мейвезером.
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Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор. Фото с сайта tofight.ru
Чемпион UFC в полулегком весе ирландец Конор МакГрегор в интервью MMA Fighting подтвердил заинтересованность в бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в декабре. По словам МакГрегора, он готов встретиться с Нурмагомедовым в его стране.
"Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это было бы зрелище. Это было бы что-то в стиле "Рокки". Думаю, вся эта история напоминает историю "Рокки", верно? Почему бы не встретиться с соперником в его стране - в таком безумном месте, как Россия. Конечно, я бы хотел это сделать. У меня есть пара вариантов. Посмотрим, как будут развиваться события", - приводит слова МакГрегора "Чемпионат".
26 августа в Лас-Вегасе МакГрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО). Возвращение Нурмагомедова ожидается осенью, а его возможным соперником называется Тони Фергюсон из США, мартовский поединок с которым был отменен из-за госпитализации россиянина.
Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в декабре. По словам МакГрегора, он готов встретиться с Нурмагомедовым в его стране.
"Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это было бы зрелище. Это было бы что-то в стиле "Рокки". Думаю, вся эта история напоминает историю "Рокки", верно? Почему бы не встретиться с соперником в его стране - в таком безумном месте, как Россия. Конечно, я бы хотел это сделать. У меня есть пара вариантов. Посмотрим, как будут развиваться события", - приводит слова МакГрегора "Чемпионат".
26 августа в Лас-Вегасе МакГрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО). Возвращение Нурмагомедова ожидается осенью, а его возможным соперником называется Тони Фергюсон из США, мартовский поединок с которым был отменен из-за госпитализации россиянина.