В Японии 12-летняя девочка дебютирует в ММА поединком против 24-летней девушки

При этом ее соперница уже провела четыре поединка.
Сегодня 11:40
Фото с сайта bloodyelbow.com
В Японии 12-летняя девочка сразится с 24-летней девушкой в поединке по правилам MMA. Об этом пишет "Чемпионат" со ссылкой на Bloody Elbow.
Отмечается, что для юной спортсменки по прозвищу МоМо это будет дебютный бой в смешанных единоборствах. Он пройдет в любительском классе.
По правилам обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены. Поединок проведет организация Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16.
Для 24-летней Момоко Ямасаки этот бой будет пятым в поединках смешанного стиля. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения.
Отмечается, что для юной спортсменки по прозвищу МоМо это будет дебютный бой в смешанных единоборствах. Он пройдет в любительском классе.
По правилам обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены. Поединок проведет организация Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16.
Для 24-летней Момоко Ямасаки этот бой будет пятым в поединках смешанного стиля. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения.