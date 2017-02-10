Андерсон Сильва победил Дерека Брансона на турнире UFC 208

Для 41-летнего бразильца это 34-я победа в карьере.
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Фото с официального сайта UFC
Бразилец Андерсон Сильва одержал победу над американцем Дереком Брансоном на турнире UFC 208 в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
Бойцы провели в октагоне все три раунда. По их итогу все судьи единогласно отдали победу Сильве.
Для 41-летнего Сильвы эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах при восьми поражениях. Для 33-летнего Брансона это поражение пятое в карьере, также на его счету 16 побед.
Бойцы провели в октагоне все три раунда. По их итогу все судьи единогласно отдали победу Сильве.
Для 41-летнего Сильвы эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах при восьми поражениях. Для 33-летнего Брансона это поражение пятое в карьере, также на его счету 16 побед.
.@DerekBrunson @SpiderANderson turning up the heat! #UFC208 pic.twitter.com/fa0WtLp6sr— #UFC208 (@ufc) 12 февраля 2017 г.
We got action! #UFC208 pic.twitter.com/4QschVAJlI— #UFC208 (@ufc) 12 февраля 2017 г.
В главном бою UFC 208 встретятся американка Холли Холм (10-2) и голландка Жермейн де Рандамье (6-3). Посмотреть его можно здесь.
SPIDER!!!! #UFC208 pic.twitter.com/w94rGz9HTy— #UFC208 (@ufc) 12 февраля 2017 г.