Прямая трансляция турнира UFC 208 с участием Холли Холм и Андерсона Сильвы

Бои основного карда стартуют в 9:00 по времени Астаны.
Сегодня 08:07
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Официальный постер UFC 208
Утром 12 февраля по казахстанскому времени пройдет турнир UFC 208 на арене "Барклайс" в Нью-Йорке.
В главном бою встретятся американки Холли Холм (10-2) и Жермейн де Рандамье (6-3). На кону в поединке будет стоять первый в истории UFC титул в полулегком весе.
Стоит отметить, что Холм прославилась благодаря сенсационной победе над Рондой Роузи в декабре 2015 года. Затем она проиграла два следующих боя и упустила титул. А вот ее соперница, напротив, подходит к встрече с Холм с серией из двух побед нокаутами.
Также на UFC 208 свой бой проведет бразилец Андерсон Сильва (33-8), соперником которого станет американец Дерек Брансон (16-4). Всего же в рамках турнира запланировано 12 поединков.
Другие бои основного карда UFC 208:
Роналдо Соуза (23-4) - Тим Ботш (20-10)
Гловер Тейшейра (25-5) - Джаред Каннонье (9-1)
Дастин Порье (20-5) - Джим Миллер (28-8)
Посмотреть UFC 208 можно по следующим ссылкам:
Ссылка 1 >>>
Ссылка 2 >>>
Ссылка 3 >>>
В главном бою встретятся американки Холли Холм (10-2) и Жермейн де Рандамье (6-3). На кону в поединке будет стоять первый в истории UFC титул в полулегком весе.
Стоит отметить, что Холм прославилась благодаря сенсационной победе над Рондой Роузи в декабре 2015 года. Затем она проиграла два следующих боя и упустила титул. А вот ее соперница, напротив, подходит к встрече с Холм с серией из двух побед нокаутами.
Также на UFC 208 свой бой проведет бразилец Андерсон Сильва (33-8), соперником которого станет американец Дерек Брансон (16-4). Всего же в рамках турнира запланировано 12 поединков.
Другие бои основного карда UFC 208:
Роналдо Соуза (23-4) - Тим Ботш (20-10)
Гловер Тейшейра (25-5) - Джаред Каннонье (9-1)
Дастин Порье (20-5) - Джим Миллер (28-8)
Посмотреть UFC 208 можно по следующим ссылкам:
Ссылка 1 >>>
Ссылка 2 >>>
Ссылка 3 >>>