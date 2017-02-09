Хабиб Нурмагомедов решил сделать Конора МакГрегора скромнее

При этом россиянина не волнует его личный пиар.
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что может сделать скромнее звезду единоборств ирландца Конора МакГрегора.
"UFC сделала этого парня. Кем бы он был без выступления там? А теперь он говорит, что может выступать в боксе без UFC. По-моему, это неуважение.
Хочу сказать UFC, что могу им помочь. Мы можем сделать этого парня скромнее. Меня не волнует мой пиар, потому что я обеспокоен тем, каким популярным стал в Дагестане и России. Раньше на меня меньше давили. Но мы можем сделать этого парня скромным, почему нет. Размажем его, если UFC захочет", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат.сом".
Напомним, Нурмагомедов сейчас находится в США, где занимается подготовкой к своему следующему поединку. Его бой против американца Тони Фергюсона состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. Поединок продлится пять раундов, победитель получит пояс временного чемпиона в легкой весовой категории.