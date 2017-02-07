Представители UFC приедут в Китай, чтобы посмотреть мой бой - Куат "Найман" Хамитов

Его следующий бой пройдет в начале марта.
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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил о ходе подготовки к поединку за пояс чемпиона мира в китайском промоушене WBK и предварительно анонсировал свой дебют в американском UFC.
- Бой пройдет 5 или 6 марта в китайском Шанхае. Сейчас я в очень хорошей форме. Тренируюсь шесть раз в неделю. Подготовка идет неплохо. В команде на Пхукете собрано около десяти чемпионов мира, поэтому каждая тренировка проходит как в аду, - отметил Хамитов.
- А что Вам известно о сопернике, в чем его сильные стороны?
- Имя соперника будет известно позже. На следующей неделе, я думаю. Вообще в Китае мне тяжело найти соперников, все долго тянется.
- Какие у Вас планы по UFC?
- Все идет по плану. В этом году впереди у меня два титульных боя: WBK и Fight Nights Global. Если я смогу выиграть оба титула и сохранить свой рейтинг в Китае, то я непременно буду в UFC. Думаю, все это пройдет до конца лета 2017. Кстати, представители этой организации приедут в Китай, чтобы посмотреть мой бой.
- Значит, дебют может состояться осенью?
- Ноябрь-декабрь - идеальное время для дебюта, так как мне нужно провести сборы в Канаде. Но на данный момент я сконцентрирован на предстоящем бое.
- Вы сейчас на пике формы?
- Я думаю, что я еще не достиг своего пика, но все еще впереди. Если честно, я не тороплюсь попасть в UFC. Все это никуда не дерется, нужно прийти туда в подходящее время.
- Уже освоились в России?
- Везде чувствую себя как дома, не важно Россия или другая страна. Я выступал в десяти организациях мира, более 15 странах мира. Мне комфортно везде.
Ранее Хамитов заявлял, что планирует дебютировать в UFC уже весной этого года. Сейчас он выступает в рамках российского промоушена Fight Nights Global и китайского WBK.
Напомним, в своем последнем поединке Хамитов одержал победу в Москве и посвятил ее 25-летию Независимости Казахстана. В честь праздника и своей победы Хамитов спел песню на казахском языке.