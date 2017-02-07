Куат "Найман" Хамитов назвал дату следующего боя

Впереди у известного бойца два титульных поединка.
Вчера 22:57
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Куат Хамитов. Фото с сайта weibo.com
Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов определился с датой и местом проведения своего следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Мой следующий бой состоится 6 марта за пояс чемпиона мира WBK (World Ultimate fighting league) Китай. Шанхай", - написал Хамитов в своем аккаунте в Instagram.
Ранее боец сообщил, что впереди у него два титульных боя - это защита пояса WBK и бой за пояс чемпиона Fight Nights Global.
Напомним, свою последнюю победу Хамитов посвятил победу 25-летию независимости Казахстана, отметив, что для него это так же был 25-й бой. В честь праздника и своей победы Хамитов спел песню на казахском языке.