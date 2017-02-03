"Корейский Зомби" одержал победу нокаутом после возвращения в UFC

Его соперником был американец Дэннис Бермудес.
Сегодня 14:36
Фото с сайта bloodandsweat.ru
В главном событии турнира UFC Fight Night 104 кореец Чан Сун Чжун победил американца Дэнниса Бермудеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Поединок, который прошел в Хьюстоне, завершился нокаутом в первом раунде. С самого начала боя Чжун занял центр клетки, постоянно прессингуя Бермудеса. Оба бойца тяжело вкладывались почти в каждый свой удар. Ближе к концу раунда Чжун нанес тяжелый апперкот после которого Бермудес оказался на полу, и рефери сразу же остановил бой.
Стоит отметить, что для Чан Сун Чжуна, больше известного как "Корейский Зомби", этот поединок стал первым после возвращения в UFC.