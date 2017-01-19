Взбешен тем, что мы с Нурмагомедовым деремся за временный титул - Фергюсон

Победитель станет претендентом на бой с Конором МакГрегором.
Сегодня 22:32
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Боец легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон зол из-за того, что они с Хабибом Нурмагомедовым оспорят титул временного чемпиона, в то время как основной пояс останется за Конором МакГрегором.
"Это бой за временный титул, а должен быть за полноценный. Взбешен ли я этим? Конечно. Будет ли Конор защищать свой пояс? Вероятно, нет. Он будет бегать.
Иди, попробуй себя в боксе, чтобы тебя избили. А потом, когда будешь готов вернуться, тебя уже лишат титула. Он будет моим. Ты будешь хотеть его вернуть, но мне будет все равно. Вот настоящий бой - Хабиб против Фергюсона", - приводит слова Фергюсона "Чемпионат" со ссылкой на FOX Sports.
Их бой состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Победитель станет претендентом на бой с МакГрегором.
"Это бой за временный титул, а должен быть за полноценный. Взбешен ли я этим? Конечно. Будет ли Конор защищать свой пояс? Вероятно, нет. Он будет бегать.
Иди, попробуй себя в боксе, чтобы тебя избили. А потом, когда будешь готов вернуться, тебя уже лишат титула. Он будет моим. Ты будешь хотеть его вернуть, но мне будет все равно. Вот настоящий бой - Хабиб против Фергюсона", - приводит слова Фергюсона "Чемпионат" со ссылкой на FOX Sports.
Их бой состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Победитель станет претендентом на бой с МакГрегором.