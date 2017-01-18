Видео дуэли взглядов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

Бойцы проведут бой 4 марта.
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Фото с сайта mmamania.com
Бойцы смешанных единоборств россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон провели дуэль взглядов после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 209.
Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. Поединок продлится пять раундов, победитель получит пояс временного чемпиона в легкой весовой категории.
Хабиб Нурмагомедов уже вылетел в США для подготовки.