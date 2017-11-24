Роберто Карлос раскрыл секрет своего легендарного гола

Многие считают, что этот гол нарушил законы физики.
Сегодня 08:50
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Роберто Карлос. Фото: The Sun
Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос рассказал, как ему удалось забить знаменитый гол со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году.
"Мяч точно шел мимо, но ветер подхватил его и направил в ворота. Это было чудо", - заявил Карлос, слова которого приводит L'Equipe.
Бразилец впервые за 20 лет заговорил о влиянии ветра на его удар. В июне этого года Карлос сказал, что сумел забить такой гол благодаря упорной работе на тренировках.
При этом в 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить траекторию полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить направление. Тем не менее многие считают, что этот гол нарушил законы физики.
А в 2010 году французские ученые даже специально изучали траекторию мяча, чтобы понять, как именно он закрутился таким образом, что попал в ворота. В итоге они подтвердили, что это не было везением, футболист действительно сам закрутил мяч.
Для этого исследователи вывели формулу, описавшую траекторию полета мяча. Ее можно повторить, если находиться далеко от ворот, нанести очень сильный удар и придать при этом мячу определенное вращение.
Гол, о котором идет речь, был забит со штрафного. После удара Карлоса мяч по дуге пролетел мимо стенки и, коснувшись штанги, залетел в сетку ворот. Вратарь сборной Франции Фабьен Бартез даже не попытался прыгнуть за этим мячом, полетевшим по такой дуге, что гол многие затем называли "невозможным".
"Мяч точно шел мимо, но ветер подхватил его и направил в ворота. Это было чудо", - заявил Карлос, слова которого приводит L'Equipe.
Бразилец впервые за 20 лет заговорил о влиянии ветра на его удар. В июне этого года Карлос сказал, что сумел забить такой гол благодаря упорной работе на тренировках.
При этом в 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить траекторию полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить направление. Тем не менее многие считают, что этот гол нарушил законы физики.
А в 2010 году французские ученые даже специально изучали траекторию мяча, чтобы понять, как именно он закрутился таким образом, что попал в ворота. В итоге они подтвердили, что это не было везением, футболист действительно сам закрутил мяч.
Для этого исследователи вывели формулу, описавшую траекторию полета мяча. Ее можно повторить, если находиться далеко от ворот, нанести очень сильный удар и придать при этом мячу определенное вращение.
Гол, о котором идет речь, был забит со штрафного. После удара Карлоса мяч по дуге пролетел мимо стенки и, коснувшись штанги, залетел в сетку ворот. Вратарь сборной Франции Фабьен Бартез даже не попытался прыгнуть за этим мячом, полетевшим по такой дуге, что гол многие затем называли "невозможным".