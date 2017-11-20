Роналду, Месси, Неймар и Буффон претендует на попадание в команду года по версии УЕФА

Голосование идет на сайте УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил претендентов на символическую сборную 2017 года, сообщают Vesti.kz.
Голосование началось на официальном сайте организации. На попадание в команду претендуют 50 футболистов.
Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").
Защитники: Леонардо Бонуччи ("Милан"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Камиль Глик ("Монако"), Диего Годин ("Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Жерар Пике ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (оба - "Ювентус"), Дани Алвес, Тома Менье (оба - "ПСЖ"), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал").
Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Фабиньо ("Монако"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба - "Тоттенхэм"), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба - "Манчестер Юнайтед"), Марко Асенсио, Иско, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал").
Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Радамель Фалькао ("Монако"), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - "ПСЖ").