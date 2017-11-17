В Сети появился видеоролик о "беспалевном договорняке" в украинской футбольной лиге

Матч завершился со счетом 11:0.
Вчера 18:35
Фото с сайта fcenergiya.com.ua
В Сети появился видеоролик с подборкой "подозрительных" моментов разгромного матча запорожского "Металлурга" против "Энергии", который состоялся 10 ноября во второй украинской лиге.
Ролик появился на YouTube-канале "Украинский футбол" под названием "О том как в Украине убивают футбол (сдача матча)". Позже его разобрали другие источники, один из которых озаглавил его как "Беспалевный" договорняк во второй украинской лиге".
"Во время просмотра видео складывается впечатление, что футболисты "Металлурга" намеренно "подыграли" сопернику, пропустив 11 мячей. На атаки не реагировали должным образом ни защитники, ни голкипер. По мнению любителей футбола, "слив" мог делаться для того, чтобы заработать на ставках у букмекеров. Подобные подозрения относительно частного "Металлурга" звучали и раньше", - пишет сайт 061.ua.
В нынешнем сезоне "Металлург" занимает последнее место в группе, проиграв 18 матчей из 21. В прошлом сезоне клуб обновил рекорд пропущенных мячей 2006 года, пропустив в домашней встрече 13 голов от той же "Энергии" из Новой Каховки.
ФК "Металлург" Запорожье был создан усилиями фанатов в 2016 году после банкротства в 2015 году одноименного клуба, игравшего в украинской премьер-лиге.
Ролик появился на YouTube-канале "Украинский футбол" под названием "О том как в Украине убивают футбол (сдача матча)". Позже его разобрали другие источники, один из которых озаглавил его как "Беспалевный" договорняк во второй украинской лиге".
"Во время просмотра видео складывается впечатление, что футболисты "Металлурга" намеренно "подыграли" сопернику, пропустив 11 мячей. На атаки не реагировали должным образом ни защитники, ни голкипер. По мнению любителей футбола, "слив" мог делаться для того, чтобы заработать на ставках у букмекеров. Подобные подозрения относительно частного "Металлурга" звучали и раньше", - пишет сайт 061.ua.
В нынешнем сезоне "Металлург" занимает последнее место в группе, проиграв 18 матчей из 21. В прошлом сезоне клуб обновил рекорд пропущенных мячей 2006 года, пропустив в домашней встрече 13 голов от той же "Энергии" из Новой Каховки.
ФК "Металлург" Запорожье был создан усилиями фанатов в 2016 году после банкротства в 2015 году одноименного клуба, игравшего в украинской премьер-лиге.