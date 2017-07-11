Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории футбола

Курьезный случай произошел в матче между английскими "Куинз-Парк Рейнджерс" и "Манчестер Сити".
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Итальянское издание L'Ultimo Uoma признало 20-секундный эпизод в матче между английскими "Куинз-Парк Рейнджерс" и "Манчестер Сити" худшим в истории футбола. Об этом сообщает Lenta.ru.
Встреча в рамках чемпионата Англии состоялась в 1993 году. Во время атаки КПР футболист этой команды не смог поразить пустые ворота, а игроки "Манчестер Сити" несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной.
L'Ultimo Uoma привела 25 причин, по которым этот эпизод можно назвать худшим в истории футбола.
Встреча в рамках чемпионата Англии состоялась в 1993 году. Во время атаки КПР футболист этой команды не смог поразить пустые ворота, а игроки "Манчестер Сити" несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной.
L'Ultimo Uoma привела 25 причин, по которым этот эпизод можно назвать худшим в истории футбола.
@Crap90sFootball QPR V MAN C 1993 pic.twitter.com/yfrRDOtnlu— Ian Andrew Blair (@ianblair99) 7 июля 2017 г.