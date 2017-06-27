Бывший игрок "Астаны" отправился на просмотр во французский "Ланс"

В столичном клубе полузащитник играл в сезоне-2016.
27 июня 08:25
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Фото с сайта ФК "Астана"
Бывший полузащитник "Астаны" Аруна Лукман тренируется в составе французского "Ланса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный твиттер "красно-желтых".
Источник не разглашает подробностей, но, скорее всего, нигерийский футболист находится в "Лансе" на просмотре.
Лукман покинул минувшей зимой киевское "Динамо" в статусе свободного агента и с тех пор не нашел для себя новой команды. Сообщалось, что игрок просматривался "Црвеной Звездой" и датским "Оденсе", но в итоге он им не подошел.
В "Динамо" Лукман с переменным успехом поиграл почти четыре года, после чего последовали выступления за "Говерлу", "Анжи" и "Астану" на правах аренды.
Напомним, в составе "Астаны" Лукман выступал в сезоне-2016. В КПЛ хавбек провел десять матчей и забил один гол.
"Ланс" в сезоне-2016/17 сражался за выход в высший дивизион чемпионата Франции - Лигу 1, однако занял во втором дивизионе четвертое место, отстав от лидера - "Страсбурга" всего лишь на два балла.
Источник не разглашает подробностей, но, скорее всего, нигерийский футболист находится в "Лансе" на просмотре.
Лукман покинул минувшей зимой киевское "Динамо" в статусе свободного агента и с тех пор не нашел для себя новой команды. Сообщалось, что игрок просматривался "Црвеной Звездой" и датским "Оденсе", но в итоге он им не подошел.
В "Динамо" Лукман с переменным успехом поиграл почти четыре года, после чего последовали выступления за "Говерлу", "Анжи" и "Астану" на правах аренды.
Напомним, в составе "Астаны" Лукман выступал в сезоне-2016. В КПЛ хавбек провел десять матчей и забил один гол.
"Ланс" в сезоне-2016/17 сражался за выход в высший дивизион чемпионата Франции - Лигу 1, однако занял во втором дивизионе четвертое место, отстав от лидера - "Страсбурга" всего лишь на два балла.
#Officiel Le milieu de terrain relayeur Haruna Lukman est actuellement à l'essai avec les professionnels lensois. #mercato #rclens pic.twitter.com/XETHambwEm— Racing club de Lens (@RCLens) 26 июня 2017 г.