Боливийский вратарь наказал голом от своих ворот пошедшего в атаку коллегу

Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет.
Сегодня 11:23
Фото: Getty Images
Голкипер "Боливара" Матиас Дитуро забил мяч в ворота "Сан-Хосе" ударом из своей штрафной площади, воспользовавшись тем, что вратарь соперников Карлос Эмануэль Франко пошел в атаку. Об этом сообщает Lenta.ru.
Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет, но мяч после штрафного удара пришел точно в руки Матиаса Дитуро. Голкипер тут же ударом через все поле послал его в пустые ворота "Сан Хосе".
Встреча 12-го тура чемпионата Боливии завершилась со счетом 3:1 в пользу лидирующего "Боливара". "Сан-Хосе" после поражения остался на седьмом месте.
Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет, но мяч после штрафного удара пришел точно в руки Матиаса Дитуро. Голкипер тут же ударом через все поле послал его в пустые ворота "Сан Хосе".
Встреча 12-го тура чемпионата Боливии завершилась со счетом 3:1 в пользу лидирующего "Боливара". "Сан-Хосе" после поражения остался на седьмом месте.