Экс-нападающий сборной Испании Вилья забил гол с центра поля в чемпионате США

Этот мяч стал для него четвертым за шесть туров.
15 апреля 17:06
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Давид Вилья. Фото ESPN
Испанский нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья забил гол с центра поля в чемпионате США (MLS).
В гостевом матче шестого тура с "Филадельфией Юнион" (0:2) Вилья отличился на 90-й минуте и установил окончательный счет.
Эта победа стала для "Нью-Йорк Сити" третьей в сезоне. С десятью очками команда Вильи идет на первом месте в Восточной конференции, опережая по разнице мячей "Коламбус Крю".
Для Вильи этот гол стал четвертым в сезоне. За "Нью-Йорк Сити" испанец выступает с 2015 года. В MLS он провел 71 матч, в которых забил 45 голов (12 с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
До США 35-летний Вилья играл за австралийский "Мельбурн Сити", а на родине - за "Атлетико", "Валенсию", "Сарагосу" и хихонский "Спортинг".
В составе сборной Испании Вилья выигрывал чемпионат Европы-2008 и чемпионат мира-2010. На клубном уровне он трижды побеждал в чемпионате и Кубке Испании и выигрывал Лигу чемпионов. С 59 голами Вилья остается лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
В гостевом матче шестого тура с "Филадельфией Юнион" (0:2) Вилья отличился на 90-й минуте и установил окончательный счет.
Эта победа стала для "Нью-Йорк Сити" третьей в сезоне. С десятью очками команда Вильи идет на первом месте в Восточной конференции, опережая по разнице мячей "Коламбус Крю".
Для Вильи этот гол стал четвертым в сезоне. За "Нью-Йорк Сити" испанец выступает с 2015 года. В MLS он провел 71 матч, в которых забил 45 голов (12 с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
До США 35-летний Вилья играл за австралийский "Мельбурн Сити", а на родине - за "Атлетико", "Валенсию", "Сарагосу" и хихонский "Спортинг".
В составе сборной Испании Вилья выигрывал чемпионат Европы-2008 и чемпионат мира-2010. На клубном уровне он трижды побеждал в чемпионате и Кубке Испании и выигрывал Лигу чемпионов. С 59 голами Вилья остается лучшим бомбардиром в истории своей сборной.