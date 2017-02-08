Ван Перси показал язык фанатам и был дисквалифицирован на три матча

Футболиста наказали за неспортивное поведение.
Сегодня 07:13
Робин ван Перси. Фото с сайта football.ua
Футболист "Фенербахче" Робин ван Перси дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение в матче 1/8 финала Кубка Турции с "Бешикташем", сообщает "Чемпионат.сом".
Форвард, который забил единственный мяч в этой встрече, показал язык фанатам соперника и провоцировал Душко Тошича и Огузхана Озьякупа. Голландец пропустит три ближайшие игры чемпионата Турции, а также заплатит штраф в размере пяти тысяч евро.
Стоит отметить, что супруга Душко Тошича Елена Карлеуша после матча оскорбила ван Перси, написав в "Твиттере": "Ван Перси - выродок. Сломай себе ногу, тупица!"