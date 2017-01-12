УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров с момента основания организации

Под его руководством киевское "Динамо" восемь раз становилось чемпионом СССР и пять раз чемпионом Украины

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Фото с сайта telegraf.com.ua

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, оказавших самое большое влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году, в их число включен легендарный тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.



Под руководством Лобановского киевское "Динамо" восемь раз становилось чемпионом СССР и пять раз чемпионом Украины. В 1988 году сборная СССР под его руководством дошла до финала чемпионата Европы, где уступила голландцам.



Вместе с Лобановским в список десяти лучших тренеров вошли Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.