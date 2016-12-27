Тевес перешел в китайский клуб и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

До последнего момента аргентинец выступал на родине за "Боку Хуниорс".
Сегодня 12:02
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Фото: официальный сайт "Шанхай Шеньхуа"
Китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса.
Детали трансфера и заключенного контракта официально не разглашаются. Тевес должен присоединиться к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве.
По информации СМИ, 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности.
До последнего момента Тевес выступал на родине за "Боку Хуниорс". Ранее аргентинец играл в Европе за "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус". Тевес - трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.
Детали трансфера и заключенного контракта официально не разглашаются. Тевес должен присоединиться к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве.
По информации СМИ, 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности.
До последнего момента Тевес выступал на родине за "Боку Хуниорс". Ранее аргентинец играл в Европе за "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус". Тевес - трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.