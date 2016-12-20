Китайский клуб сделает Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом мира

Последним клубом 32-летнего аргентинца был родной "Бока Хуниорс".
20 декабря 09:10
4 Комментария
Фото с сайта punditarena.com
Нападающий "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины по футболу Карлос Тевес продолжит карьеру в китайском клубе "Шанхай Шеньхуа" и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом пишет The Daily Mail.
Руководство аргентинского клуба подтвердило, что трансфер 32-летнего нападающего состоится в ближайшее время. Сумма сделки не уточняется.
По информации издания, зарплата форварда в новом клубе составит 615 тысяч фунтов стерлингов (763,5 тысячи долларов) в неделю. После домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с "Колоном" (4:1) Тевес попрощался с болельщиками.
Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира соотечественника Тевеса - форварда китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю. Для сравнения: нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает 427 тысяч евро (460 тысяч долларов) в неделю, а форвард "Барселоны" Лионель Месси - 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю.
Тевес является воспитанником "Бока Хуниорс", куда он вернулся летом 2015 года. В Европе аргентинец защищал цвета "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Нападающий выступает в составе сборной Аргентины с 2004 года. В ее составе он провел 76 матчей и отметился 13 забитыми мячами. Вместе с национальной командой он выигрывал Олимпиаду-2004 в Афинах, становился вице-чемпионом Кубка конфедераций (2005), а также трижды брал серебро Кубка Америки (2005, 2007, 2015).
Руководство аргентинского клуба подтвердило, что трансфер 32-летнего нападающего состоится в ближайшее время. Сумма сделки не уточняется.
По информации издания, зарплата форварда в новом клубе составит 615 тысяч фунтов стерлингов (763,5 тысячи долларов) в неделю. После домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с "Колоном" (4:1) Тевес попрощался с болельщиками.
Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира соотечественника Тевеса - форварда китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю. Для сравнения: нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает 427 тысяч евро (460 тысяч долларов) в неделю, а форвард "Барселоны" Лионель Месси - 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю.
Тевес является воспитанником "Бока Хуниорс", куда он вернулся летом 2015 года. В Европе аргентинец защищал цвета "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Нападающий выступает в составе сборной Аргентины с 2004 года. В ее составе он провел 76 матчей и отметился 13 забитыми мячами. Вместе с национальной командой он выигрывал Олимпиаду-2004 в Афинах, становился вице-чемпионом Кубка конфедераций (2005), а также трижды брал серебро Кубка Америки (2005, 2007, 2015).