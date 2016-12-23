Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан занимает лишь девятое место.
Сегодня 14:07
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Фото ©Getty Images
Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.
Лидирует в списке наставник каталонской "Барселоны" Луис Энрике, ежемесячный доход которого составляет 1,56 миллиона евро после вычета налогов.
В первую тройку входят испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), который ежемесячно получает 1,48 миллиона евро, и португалец Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), зарабатывающий 1,36 миллиона евро.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь девятое место.
Лидирует в списке наставник каталонской "Барселоны" Луис Энрике, ежемесячный доход которого составляет 1,56 миллиона евро после вычета налогов.
В первую тройку входят испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), который ежемесячно получает 1,48 миллиона евро, и португалец Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), зарабатывающий 1,36 миллиона евро.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь девятое место.
Lequipe has published the ranking in terms of salary for the top club managers in Europe. Arsene Wenger is 5th with 820k€/month before tax pic.twitter.com/Ci2IQAZmFC— Don Draper (@arsenalbarclays) 24 декабря 2016 г.