Сборная Казахстана по футзалу на последних секундах проиграла бронзовому призеру чемпионата мира

Команда Какау готовится к Евро-2018.
Вчера 22:18
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Дуглас. Фото с сайта afrk.kz
Сборная Казахстана по футзалу провела второй матч на "Турнире четырех наций" в Иране, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником команды Какау были хозяева. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Ирана.
В первом тайме иранцы вышли вперед благодаря голу нападающего "Кайрата" Хоссена Тайеби, но казахстанцы отыгрались с помощью мяча Дугласа. Во второй половине долгое время сохранялся равный счет, но в итоге хозяева вырвали победу на последних секундах.
На "Турнире четырех наций" сборная Казахстана стартовала с ничьей в матче против России (3:3). В заключительном туре подопечные Какау встретятся с Азербайджаном - эта игра пройдет 6 декабря и начнется в 13:30 по времени Астаны.
Отметим, что сборная России - финалист последних чемпионатов Европы и мира, а Иран, который является чемпионом Азии, на последнем ЧМ впервые в своей истории выиграл "бронзу".
Товарищеский турнир в Иране - очередной этап подготовки сборной Казахстана к Евро-2018, который пройдет с 30 января по 10 февраля в словенской Любляне. Соперниками на групповом этапе будут Россия и Польша. На прошлом чемпионате Европы Казахстан стал первым в истории дебютантом, который сразу же выиграл бронзовые медали.
Соперником команды Какау были хозяева. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Ирана.
В первом тайме иранцы вышли вперед благодаря голу нападающего "Кайрата" Хоссена Тайеби, но казахстанцы отыгрались с помощью мяча Дугласа. Во второй половине долгое время сохранялся равный счет, но в итоге хозяева вырвали победу на последних секундах.
На "Турнире четырех наций" сборная Казахстана стартовала с ничьей в матче против России (3:3). В заключительном туре подопечные Какау встретятся с Азербайджаном - эта игра пройдет 6 декабря и начнется в 13:30 по времени Астаны.
Отметим, что сборная России - финалист последних чемпионатов Европы и мира, а Иран, который является чемпионом Азии, на последнем ЧМ впервые в своей истории выиграл "бронзу".
Товарищеский турнир в Иране - очередной этап подготовки сборной Казахстана к Евро-2018, который пройдет с 30 января по 10 февраля в словенской Любляне. Соперниками на групповом этапе будут Россия и Польша. На прошлом чемпионате Европы Казахстан стал первым в истории дебютантом, который сразу же выиграл бронзовые медали.