"Кайрат" вылетел из Кубка УЕФА по футзалу после матча с удалениями вратаря, тренера и президента

Казахстанский клуб уступил действующему победителю турнира.
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Фото с фейсбука "Интер-Мовистара"
Алматинский "Кайрат" проиграл испанскому "Интер-Мовистару" в заключительном матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в рамках мини-турнир группы D в испанском Торрехон-де-Ардосе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Уже на второй минуте капитан "Интер-Мовистара" Ортис открыл счет, но Алешандре Мораес на четвертой вернул равенство. Затем команды вновь обменялись голами: на шестой у хозяев забил Элисандро, а у гостей на восьмой - Лео. Но первый тайм остался за "Интер-Мовистаром", у которого на 16-й минуте отличился лучший игрок мира Рикардиньо.
Развязка наступила во втором тайме. Через 28 секунд после возобновления игры Лео оформил дубль и сравнял счет. Затем "Интер-Мовистар" смог поразить ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения правил.
Зато на 34-й минуте все сложилось в пользу хозяев: за фол в чужой штрафной был удален вратарь "Кайрата" Игита, после чего красные карточки со скамейки также получили тренер Какау и президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков, а уже через 10 секунд Гадейя реализовал большинство. На 37-й минуте Рикардиньо мог оформить дубль, но промахнулся с десятиметрового, зато был точен Гадейя на 39-й
Таким образом, "Интер-Мовистар" с девятью очками стал победителем группы D. С шестью баллами вторым финишировал "Кайрат", третье место с тремя очками заняла португальская "Брага/ААУМ", а последней стала румынская "Дева", потерпевшая три поражения.
Теперь "Интер-Мовистар" сыграет в "Финале четырех", где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА. Ранее в эту стадию пробились испанская "Барселона", португальский "Спортинг" из Лиссабона и венгерский "Дьер".
"Финал четырех" пройдет в апреле 2018 года на площадке одного из участников. В прошлом году турнир принимал Алматы, а "Кайрат" тогда выиграл бронзовые медали.
Игра проходила в рамках мини-турнир группы D в испанском Торрехон-де-Ардосе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Уже на второй минуте капитан "Интер-Мовистара" Ортис открыл счет, но Алешандре Мораес на четвертой вернул равенство. Затем команды вновь обменялись голами: на шестой у хозяев забил Элисандро, а у гостей на восьмой - Лео. Но первый тайм остался за "Интер-Мовистаром", у которого на 16-й минуте отличился лучший игрок мира Рикардиньо.
Развязка наступила во втором тайме. Через 28 секунд после возобновления игры Лео оформил дубль и сравнял счет. Затем "Интер-Мовистар" смог поразить ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения правил.
Зато на 34-й минуте все сложилось в пользу хозяев: за фол в чужой штрафной был удален вратарь "Кайрата" Игита, после чего красные карточки со скамейки также получили тренер Какау и президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков, а уже через 10 секунд Гадейя реализовал большинство. На 37-й минуте Рикардиньо мог оформить дубль, но промахнулся с десятиметрового, зато был точен Гадейя на 39-й
Таким образом, "Интер-Мовистар" с девятью очками стал победителем группы D. С шестью баллами вторым финишировал "Кайрат", третье место с тремя очками заняла португальская "Брага/ААУМ", а последней стала румынская "Дева", потерпевшая три поражения.
Теперь "Интер-Мовистар" сыграет в "Финале четырех", где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА. Ранее в эту стадию пробились испанская "Барселона", португальский "Спортинг" из Лиссабона и венгерский "Дьер".
"Финал четырех" пройдет в апреле 2018 года на площадке одного из участников. В прошлом году турнир принимал Алматы, а "Кайрат" тогда выиграл бронзовые медали.