"Кайрат" вылетел из Кубка УЕФА по футзалу после матча с удалениями вратаря, тренера и президента

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Астана Тайгерс-3 (фарм) 56:38
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Бернли Арсенал 0:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Милан Торино 0:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор Северсталь 3:2 Б
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 01:45
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Кайрат" вылетел из Кубка УЕФА по футзалу после матча с удалениями вратаря, тренера и президента

Казахстанский клуб уступил действующему победителю турнира.

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9 Комментариев
Фото с фейсбука "Интер-Мовистара"
Фото с фейсбука "Интер-Мовистара"
Алматинский "Кайрат" проиграл испанскому "Интер-Мовистару" в заключительном матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила в рамках мини-турнир группы D в испанском Торрехон-де-Ардосе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. 

Уже на второй минуте капитан "Интер-Мовистара" Ортис открыл счет, но Алешандре Мораес на четвертой вернул равенство. Затем команды вновь обменялись голами: на шестой у хозяев забил Элисандро, а у гостей на восьмой - Лео. Но первый тайм остался за "Интер-Мовистаром", у которого на 16-й минуте отличился лучший игрок мира Рикардиньо.

Развязка наступила во втором тайме. Через 28 секунд после возобновления игры Лео оформил дубль и сравнял счет. Затем "Интер-Мовистар" смог поразить ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения правил.

Зато на 34-й минуте все сложилось в пользу хозяев: за фол в чужой штрафной был удален вратарь "Кайрата" Игита, после чего красные карточки со скамейки также получили тренер Какау и президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков, а уже через 10 секунд Гадейя реализовал большинство. На 37-й минуте Рикардиньо мог оформить дубль, но промахнулся с десятиметрового, зато был точен Гадейя на 39-й 

Таким образом, "Интер-Мовистар" с девятью очками стал победителем группы D. С шестью баллами вторым финишировал "Кайрат", третье место с тремя очками заняла португальская "Брага/ААУМ", а последней стала румынская "Дева", потерпевшая три поражения. 

Теперь "Интер-Мовистар" сыграет в "Финале четырех", где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА. Ранее в эту стадию пробились испанская "Барселона", португальский "Спортинг" из Лиссабона и венгерский "Дьер". 

"Финал четырех" пройдет в апреле 2018 года на площадке одного из участников. В прошлом году турнир принимал Алматы, а "Кайрат" тогда выиграл бронзовые медали. 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Замир Джумагалиев Сегодня 02:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 678
Судьи сделали свое грязное дело. Сломали игру цуки
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 03:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8613
Замир Джумагалиев,......был Платинни , был порядок в УЕФА ! ! ! А теперь там рулят ....околоФутбольные функционеры !
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 02:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
Что и следовало ожидать. Какау помоему уже переработал в Кайрате, пора уходить, ничего нового не внёс в команду. По сути как я и говорил ранее, они сами виноваты, нужно было в основном раунде всех побеждать и тогда может быть полегче было бы. Дисциплины нету абсолютно, начиная с руководства и тренера, заканчивая игроками. Игита начинает бесить уже, своими бесконечными выходами. Все видели сегодня что из себя представляет Кайрат без Игиты.
Ответить -1
 
Lapochka Lapulya Сегодня 02:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 557
Да, судьи не только в КХЛ ч(м)удаки... Из-за того момента с голом в наши ворота, когда аут был за Кайратом они еще и Какау удалили... Из-за чего завел нашу команду, все психовали. Кстати, авторы, Игиту удалили после Какау, а не наоборот
Ответить 2
 
Санек Васильев Сегодня 03:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
Lapochka Lapulya ,Все равно сами виноваты. Вот раньше команда была мощнейшая, а сейчас подобие
Ответить -1
 
Lapochka Lapulya Сегодня 03:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 557
Санек Васильев, до удаления Какау, а потом и Игиты счет был 3:3 и шансы были. И команда боролась, за что им в любом случае спасибо. А насчет подобия... Не думаю, что слабый клуб смог бы так на равных противостоять Интеру. Испанцы, на минутку, на данный момент сильнейший клуб мира и, уверена, в финале четырех снова станет лучшим
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 03:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3181
Ну что сказать, судьи просто натуральные тридварасы, особенно хорватский судья. Поправлю - сначала удалили Оразбекова, потом вообще ни за что Какау удалили, ну потом удалили Игиту. Он там нарушал правила, но до этого первую желтую ему дали на пустом месте за разговоры. До этого еще сначала засчитали левый гол в наши ворота, потом долго думали и отменили справедливо. А до этого после третьего гола Кайрата, через минуту Тайнан мог забивать четвертый, но его нагло свалили на линии штрафной. Но вместо красной или хотя бы желтой испанцу и опасного штрафного, судья дает Тайнану желтую за якобы симуляцию. А должно было стать 4-3 в пользу Кайрата. Ну а потом уже началось откровенное убийство судьями Кайрата. Такого даже сейчас в чемпионате РК по футболу не бывает. Еще и Дрот желтую получил, хотя вообще не провел ни минуты на поле.
7 желтых, 3 красных карточки и 2 пенальти в ворота Кайрата, при всего одной желтой у Интера. Кайрат доигрывал без главного тренера, но бились до последнего. Никаких претензий нашим, игра была равная и Кайрат выиграл бы, если бы нейтральное судейство было.
Давно я уже не видел такого откровенного убийства судьями на Кубке УЕФА! Сравнить только можно с тем как в КХЛ засуживают против россиян Барыс. Нужно подавать протест, чтобы этот судья больше никогда не судил. Даже самый спокойный у нас Дуглас, и то после матча в лицо апплодировал судье. Еще Дуглас чуть не накостылял Рикардиньо, за борзости.
Ответить 2
 
Argimbaev Serik Сегодня 03:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3181
Ждемс "эксперта" Иванова, который будет обсирать Кайрат и говорить что все пропало, и футзал в Кз нужно закрывать.
Ответить 0
 
Руслан Россонери Сегодня 03:21
Статус: Профи
Рейтинг: 370
Судьи-волки позорные!!!Особенно этот хорват...А так,играли наши хорошо,на равных.Судьи,домашние стены и фарт сыграли на руку хозяевам...☆☆☆
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