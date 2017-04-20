"Кайрат" упустил преимущество и не смог выйти в финал Кубка УЕФА по футзалу в Алматы

Дважды алматинцы вели в счете, но пропустили роковой гол за минуту до конца матча.
Сегодня 22:16
Футзалисты "Кайрата" проиграли испанскому клубу "Интер Мовистар" в полуфинальном матче Кубка УЕФА в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 28 апреля, на "Алматы Арене" и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. По ходу встречи "Кайрат" дважды выходил вперед, но упустил преимущество.
В составе "Кайрата" на пятой минуте отличился Кабреува, а на 16-й - Игор. У "Интер Мовистара" дубль оформил Рикардиньо - на 16-й минуте он отправил мяч в ворота с игры, а на 23-й - уже с пенальти. Победный гол испанцев на 39-й минуте забил капитан Ортис.
Ранее в другом полуфинале Кубка УЕФА португальский "Спортинг" со счетом 2:1 победил российскую "Газпром-Югру".
Завершится турнир 30 апреля. В 16:00 по астанинскому времени начнется матч за бронзовые медали между "Кайратом" и "Газпром-Югрой", а в 19:00 в финале встретятся "Спортинг" и "Интер Мовистар".
Игра проходила сегодня, 28 апреля, на "Алматы Арене" и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. По ходу встречи "Кайрат" дважды выходил вперед, но упустил преимущество.
В составе "Кайрата" на пятой минуте отличился Кабреува, а на 16-й - Игор. У "Интер Мовистара" дубль оформил Рикардиньо - на 16-й минуте он отправил мяч в ворота с игры, а на 23-й - уже с пенальти. Победный гол испанцев на 39-й минуте забил капитан Ортис.
Ранее в другом полуфинале Кубка УЕФА португальский "Спортинг" со счетом 2:1 победил российскую "Газпром-Югру".
Завершится турнир 30 апреля. В 16:00 по астанинскому времени начнется матч за бронзовые медали между "Кайратом" и "Газпром-Югрой", а в 19:00 в финале встретятся "Спортинг" и "Интер Мовистар".