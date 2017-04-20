Защитник сборной Казахстана Лео вместе со "Спортингом" вышел в финал Кубка УЕФА в Алматы

Его команда победила действующего обладателя трофея.
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Лео. Фото с официального сайта "Спортинга"
Определился первый финалист Кубка УЕФА по футзалу в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Им стал португальский "Спортинг", который со счетом 2:1 на "Алматы Арене" победил российскую "Газпром-Югру".
Все голы были забиты во втором тайме. На 25-й минуте Алекс Мерлим вывел "Спортинг" вперед, а на 34-й второй мяч лиссабонцев забил Диегиньо. В концовке "Газпром-Югра" сумела отыграть один мяч - сделал это на 39-й минуте Владислав Шаяхметов.
В составе "Спортинга" в этом матче играл и защитник сборной Казахстана Лео, арендованный у "Кайрата". Он был одним из самых заметных игроков своей команды. Несколько раз Лео пробивал по воротам "Газпром-Югры", а на девятой минуте получил предупреждение за срыв атаки.
Своего соперника по финалу "Спортинг" узнает сегодня. В 20:30 по времени Астаны начнется второй полуфинал, в котором алматинский "Кайрат" встретится с испанским клубом "Интер Мовистар". В прямом эфире этот матч покажет телеканал KazSport.
Завершится "Финал четырех" 30 апреля, когда на "Алматы Арене" будет сыгран матч за третье место и финал.
Стоит отметить, что последним обладателем Кубка УЕФА была "Газпром-Югра", которая уже сложила полномочия. Годом ранее россияне в финале победили "Интер Мовистар".
Им стал португальский "Спортинг", который со счетом 2:1 на "Алматы Арене" победил российскую "Газпром-Югру".
Все голы были забиты во втором тайме. На 25-й минуте Алекс Мерлим вывел "Спортинг" вперед, а на 34-й второй мяч лиссабонцев забил Диегиньо. В концовке "Газпром-Югра" сумела отыграть один мяч - сделал это на 39-й минуте Владислав Шаяхметов.
В составе "Спортинга" в этом матче играл и защитник сборной Казахстана Лео, арендованный у "Кайрата". Он был одним из самых заметных игроков своей команды. Несколько раз Лео пробивал по воротам "Газпром-Югры", а на девятой минуте получил предупреждение за срыв атаки.
Своего соперника по финалу "Спортинг" узнает сегодня. В 20:30 по времени Астаны начнется второй полуфинал, в котором алматинский "Кайрат" встретится с испанским клубом "Интер Мовистар". В прямом эфире этот матч покажет телеканал KazSport.
Завершится "Финал четырех" 30 апреля, когда на "Алматы Арене" будет сыгран матч за третье место и финал.
Стоит отметить, что последним обладателем Кубка УЕФА была "Газпром-Югра", которая уже сложила полномочия. Годом ранее россияне в финале победили "Интер Мовистар".