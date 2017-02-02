Без бразильцев мы никто? Сборная Казахстана по футзалу допустила первую осечку при новом тренере

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 3:1
Халл Сити Ливерпуль 2:0
Тоттенхэм Миддлсбро 1:0
Манчестер Сити Суонси Сити 2:1
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Эспаньол 0:1
Барселона Атлетик 3:0
Атлетико М Леганес 2:0
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 2:6
Ювентус Интер 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат А Каспий 2:2
Кайсар Пелистер 2:2
Тобол Нефтохимик 1:1
Алтай Луч-Энергия 0:1
Окжетпес Шкендия 1:2
Кайрат Локомотив Пл 4:2
Иртыш Трепча 89 2:3
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Адмирал 1:3
Нефтехимик Лада 3:2
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:3 Б
Медвешчак Витязь 3:5
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 2:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 9:2
Канада (студенческая) США (студенческая) 8:1
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 5:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 4:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:0
Грация-KZ Дворец школьников 1:3
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Динамо-Костанай Жайык 1:3
Павлодар-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) ТНК «Казхром-2» 3:1
Атырау-2 Актобе 0:3
Алтай-2 Тараз-2 3:2
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:1
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Жетысу-Жастар 2:3
Мангыстау Атырау-2 3:1
Актобе Динамо-Костанай 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Цибулкова 2:1
Младенович Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан США 10:4
Швеция Норвегия 17:2
Россия Финляндия 6:4
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 4:3
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Навбахор Махтаарал 13:00
Атырау Оренбург 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 16:00
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:30
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 4:2
>>>
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Кулагер Номад
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 16:00
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Подбрезова
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Навбахор Махтаарал 13:00
Атырау Оренбург 20:00
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Кайрат Сплит РНК
Тобол (U-21) Левски Кр
Тобол Силекс 20:00
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Актобе (U-21) Жетысу
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Атырау Чихура
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея
Таиланд Южная Корея
Таиланд Казахстан
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
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Без бразильцев мы никто? Сборная Казахстана по футзалу допустила первую осечку при новом тренере

Жозе Алесио дебютировал с поражения.

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1 Комментариев
Фото с сайта afrk.kz
Фото с сайта afrk.kz

Команда Беларуси - очень непростая. Тем не менее не такого результата (0:1) ждали любители футзала от казахстанцев в дебютном матче Жозе Алесио на посту главного тренера сборной, передает корреспондент Vesti.kz

И что первое приходит на ум, без бразильцев мы никто. Понятно, что игра была товарищеская, и настрой на нее оказался иной, но даже в таких матчах проигрывать неприятно, да еще на своей площадке. Хотя есть вполне объективные причины этой неудачи. 

Жозе Алесио не смог задействовать всех сильнейших. Николай Пенгрин, Илья Мун, Даурен Нургожин и Игита пропускали встречу из-за травмы. А Лео не отпустил "Спортинг". В связи с этим главному тренеру пришлось задействовать новичков Биржана Оразова ("Жетысу"), Олега Солуменко ("Аят"), Рината Турегазина и Альберта Акбаликова ("Актобе"). 



Сыграй сборная оптимальным составом, счет матча, конечно же, не выглядел бы столь удручающе. Правда, команда не осталась без лидеров, если брать во внимание единственного натурализованного бразильца Дугласа, а также Чингиза Есенаманова, Серика Жаманкулова, Динмухамбета Сулейменова. Может быть, Паше Таку и Михаилу Першину не хватает лидерских качеств, но игроки-то достаточно квалифицированные. Увы, даже с ними проиграли.    

При этом, как показала игра, ближайший резерв сыроват и ему нужно больше внимания уделять. Ведь стоило из обоймы выпасть Игите и Лео, как сборная оказалась беззубой. А кадры решают все. Без них даже такой сильный тактик, как Алесио не способен что-либо кардинально изменить.

Кстати, некоторые ошибочно считают, что с уходом Какау сборная ослабла. Возможно, она немного недополучит энергии, исходившей привычно от него. Однако в плане квалификации Алесио нисколько не уступает своему предшественнику, если не превосходит. Не секрет, что в свое время Какау играл под руководством Алесио, разработавшего для "Кайрата" интересные розыгрыши стандартных положений, применяемые также национальной командой. Жозе, естественно, прекрасно знает свое дело, но опять же, без соответствующих исполнителей ему будет тяжело реализовать тренерские идеи.

Говоря о резерве, нельзя не затрагивать лимит на легионеров. Необходимо сокращать их количество и давать шанс молодым. Более того, экс-игрок "Кайрата" Александр Упалев, ныне выступающий за "Тюмень", рассказывал о том, что в алматинской команде очень много легионеров. И причину возвращения в российский чемпионат объяснил нехваткой игрового времени. 



Лео, Игита, Дуглас, Есенаманов, Сулейменов, Жаманкулов не вечные, рано или поздно покинут сборную, а достойной замены им нет. Снова натурализовывать легионеров? Это путь в никуда. И не факт, что со следующего года клубы КПЛ создадут футзальные команды. Как известно, на одном из прошлогодних заседаний Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана было утверждено требование, согласно которому клуб - участник чемпионата обязан иметь в своей структуре одну футзальную команду и одну команду по женскому футболу. Данное положение на текущий год должен был носить рекомендательный характер, а с 2018-го приобрести характер обязательного требования. Оно разрабатывалось при участии Ерлана Кожагапанова; будет ли придерживаться его линии Сеильда Байшакова - неизвестно. Хотя, как бывший президент Ассоциации футзала Казахстана, должен довести дело до конца.  

Другой вопрос, насколько это будет целесообразно с точки зрения качества. Ведь футзальные команды станут в основном укомплектовываться игроками из дублирующих составов, а в футзале они не окажут серьезного сопротивления тому же "Кайрату" и даже "Аяту". Дешевле и разумно будет помочь "Тулпару", кузнице кадров. Плюс реанимировать футзал в Актау, чтобы получили представительство в высшей лиге, а не довольствовались только играми городского чемпионата. Для этого необходимо сократить лимит на легионеров, чтобы более-менее уравнять шансы команд. Если сейчас об этом серьезно не озаботиться, то со временем не избежать более печальных результатов. 
  
Напомним, что Казахстан уступил Беларуси в товарищеском матче в Алматы со счетом 0:1. На 38-й минуте отличился Владислав Селюк. Ранее команды дважды проводили контрольные игры. В одной была зафиксирована ничья 1:1, вторая завершилась победой казахстанской сборной 4:3. 

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