Без бразильцев мы никто? Сборная Казахстана по футзалу допустила первую осечку при новом тренере

Жозе Алесио дебютировал с поражения.

Команда Беларуси - очень непростая. Тем не менее не такого результата (0:1) ждали любители футзала от казахстанцев в дебютном матче Жозе Алесио на посту главного тренера сборной, передает корреспондент Vesti.kz.



И что первое приходит на ум, без бразильцев мы никто. Понятно, что игра была товарищеская, и настрой на нее оказался иной, но даже в таких матчах проигрывать неприятно, да еще на своей площадке. Хотя есть вполне объективные причины этой неудачи.



Жозе Алесио не смог задействовать всех сильнейших. Николай Пенгрин, Илья Мун, Даурен Нургожин и Игита пропускали встречу из-за травмы. А Лео не отпустил "Спортинг". В связи с этим главному тренеру пришлось задействовать новичков Биржана Оразова ("Жетысу"), Олега Солуменко ("Аят"), Рината Турегазина и Альберта Акбаликова ("Актобе").







Сыграй сборная оптимальным составом, счет матча, конечно же, не выглядел бы столь удручающе. Правда, команда не осталась без лидеров, если брать во внимание единственного натурализованного бразильца Дугласа, а также Чингиза Есенаманова, Серика Жаманкулова, Динмухамбета Сулейменова. Может быть, Паше Таку и Михаилу Першину не хватает лидерских качеств, но игроки-то достаточно квалифицированные. Увы, даже с ними проиграли.



При этом, как показала игра, ближайший резерв сыроват и ему нужно больше внимания уделять. Ведь стоило из обоймы выпасть Игите и Лео, как сборная оказалась беззубой. А кадры решают все. Без них даже такой сильный тактик, как Алесио не способен что-либо кардинально изменить.



Кстати, некоторые ошибочно считают, что с уходом Какау сборная ослабла. Возможно, она немного недополучит энергии, исходившей привычно от него. Однако в плане квалификации Алесио нисколько не уступает своему предшественнику, если не превосходит. Не секрет, что в свое время Какау играл под руководством Алесио, разработавшего для "Кайрата" интересные розыгрыши стандартных положений, применяемые также национальной командой. Жозе, естественно, прекрасно знает свое дело, но опять же, без соответствующих исполнителей ему будет тяжело реализовать тренерские идеи.



Говоря о резерве, нельзя не затрагивать лимит на легионеров. Необходимо сокращать их количество и давать шанс молодым. Более того, экс-игрок "Кайрата" Александр Упалев, ныне выступающий за "Тюмень", рассказывал о том, что в алматинской команде очень много легионеров. И причину возвращения в российский чемпионат объяснил нехваткой игрового времени.







Лео, Игита, Дуглас, Есенаманов, Сулейменов, Жаманкулов не вечные, рано или поздно покинут сборную, а достойной замены им нет. Снова натурализовывать легионеров? Это путь в никуда. И не факт, что со следующего года клубы КПЛ создадут футзальные команды. Как известно, на одном из прошлогодних заседаний Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана было утверждено требование, согласно которому клуб - участник чемпионата обязан иметь в своей структуре одну футзальную команду и одну команду по женскому футболу. Данное положение на текущий год должен был носить рекомендательный характер, а с 2018-го приобрести характер обязательного требования. Оно разрабатывалось при участии Ерлана Кожагапанова; будет ли придерживаться его линии Сеильда Байшакова - неизвестно. Хотя, как бывший президент Ассоциации футзала Казахстана, должен довести дело до конца.



Другой вопрос, насколько это будет целесообразно с точки зрения качества. Ведь футзальные команды станут в основном укомплектовываться игроками из дублирующих составов, а в футзале они не окажут серьезного сопротивления тому же "Кайрату" и даже "Аяту". Дешевле и разумно будет помочь "Тулпару", кузнице кадров. Плюс реанимировать футзал в Актау, чтобы получили представительство в высшей лиге, а не довольствовались только играми городского чемпионата. Для этого необходимо сократить лимит на легионеров, чтобы более-менее уравнять шансы команд. Если сейчас об этом серьезно не озаботиться, то со временем не избежать более печальных результатов.



Напомним, что Казахстан уступил Беларуси в товарищеском матче в Алматы со счетом 0:1. На 38-й минуте отличился Владислав Селюк. Ранее команды дважды проводили контрольные игры. В одной была зафиксирована ничья 1:1, вторая завершилась победой казахстанской сборной 4:3.