Сборная Казахстана по футзалу проиграла в первом матче под руководством нового тренера

Игра проходила в Алматы.
Сегодня 21:08
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Алесио (в центре). Фото с сайта afrk.kz
Сборная Казахстана провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала.
Соперником стала команда Беларуси. Игра, прошедшая сегодня, 6 февраля, в Алматы, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 38-й минуте.
Матч против Беларуси стал для сборной Казахстана первым после сентябрьского чемпионата мира. Из-за травм пропустили эту встречу Игита, Николай Пенгрин и Илья Мун, а Лео не смог приехать на сбор из-за официальных матчей лиссабонского "Спортинга".
В матче против Беларуси тренерский штаб сборной Казахстана задействовала четырех дебютантов. Ими стали Биржан Оразов из "Жетысу", Олег Солуменко из "Аята", Ринат Турегазин и Альберт Акбаликов из "Актобе".
Матч с Беларусью был дебютом для бразильца Алесио на посту главного тренера сборной Казахстана. Он возглавил команду 18 января, сменив Какау. Ранее Алесио работал ассистентом у своего соотечественника.
Казахстан - Беларусь 0:1 (0:0)
Гол: Селюк 38 (0:1)
Предупреждения: Дуглас 36 - Силивончик 13, Гусаков 36
Казахстан: Гуров, Шамро - Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов (к), Довгань, Есенаманов, Першин, Таку, Дуглас, Солуменко, Рындин, Турегазин, Акбаликов, Оразов
Беларусь: Головнев, Чурилин - Гусаков, Крыкун, Алейников, Лазюк, Ольшевский, Силивончик, Черник (к), Раговик, Лось, Гончаров, Селюк, Матвеенко
Судьи: Космухамбетов, Абраев (оба – Казахстан)
6 февраля 2017 г. Алматы. "Зенит". 700 зрителей.
Соперником стала команда Беларуси. Игра, прошедшая сегодня, 6 февраля, в Алматы, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 38-й минуте.
Матч против Беларуси стал для сборной Казахстана первым после сентябрьского чемпионата мира. Из-за травм пропустили эту встречу Игита, Николай Пенгрин и Илья Мун, а Лео не смог приехать на сбор из-за официальных матчей лиссабонского "Спортинга".
В матче против Беларуси тренерский штаб сборной Казахстана задействовала четырех дебютантов. Ими стали Биржан Оразов из "Жетысу", Олег Солуменко из "Аята", Ринат Турегазин и Альберт Акбаликов из "Актобе".
Матч с Беларусью был дебютом для бразильца Алесио на посту главного тренера сборной Казахстана. Он возглавил команду 18 января, сменив Какау. Ранее Алесио работал ассистентом у своего соотечественника.
Казахстан - Беларусь 0:1 (0:0)
Гол: Селюк 38 (0:1)
Предупреждения: Дуглас 36 - Силивончик 13, Гусаков 36
Казахстан: Гуров, Шамро - Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов (к), Довгань, Есенаманов, Першин, Таку, Дуглас, Солуменко, Рындин, Турегазин, Акбаликов, Оразов
Беларусь: Головнев, Чурилин - Гусаков, Крыкун, Алейников, Лазюк, Ольшевский, Силивончик, Черник (к), Раговик, Лось, Гончаров, Селюк, Матвеенко
Судьи: Космухамбетов, Абраев (оба – Казахстан)
6 февраля 2017 г. Алматы. "Зенит". 700 зрителей.