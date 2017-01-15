Главным тренером сборной Казахстана по футзалу стал ассистент Какау

Ранее он возглавлял команду Азербайджана.
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Новым главным тренером сборной Казахстана назначен бразильский специалист Алесио, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала.
Срок контракта и другие детали соглашения не уточняются. В команде Алесио заменит соотечественника Какау, который решил сосредоточиться на работе в "Кайрате".
48-летний Алесио, чье полное имя Жозе Алесио Да Силва, родился в бразильском городе Ресифи. Ранее он работал ассистентом Какау в сборной и "Кайрате". В национальной команде он трудится с ноября 2015 года, а в алматинском клубе - с сентября 2014.
В качестве игрока Алесио выступал за бразильские "Волторантин", "Интер Ульбра" и "Васко да Гама", а в России был играющим тренером московского "Спартака" и югорского клуба "ТТГ-Ява". Самостоятельно он возглавлял "Кайрат", сборную Азербайджана и местный "Араз".
Сборная Казахстана под руководством Алесио сыграет в отборочном турнире Евро-2018. Матчи четвертой группы пройдут в Алматы с 4 по 12 апреля, а соперниками хозяев станут Чехия, Македония и победитель группы Е предварительного раунда (Норвегия, Дания, Кипр или Косово.