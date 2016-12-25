Сборная Казахстана по футзалу претендует на звание лучшей национальной команды мира

В 2016 году команда Какау успешно выступила на чемпионатах Европы и мира.

Издание Futsal Planet назвало претендентов на приз лучшей сборной мира по итогам 2016 года.

На награду претендуют десять команд. Среди них и сборная Казахстана.

В 2016 году казахстанцы выиграли бронзовые медали на дебютном для себя чемпионате Европы, а затем вышли в плей-офф чемпионата мира. Такого результата команда добилась под руководством бразильского специалиста Какау, который после ЧМ покинул свой пост.

В числе других номинантов на приз Futsal Planet - женская и мужская сборные России, национальная и молодежная сборные Аргентины, женская сборная Бразилии (до 20 лет), национальные команды Египта, Ирана, Португалии и Испании.

Приз от Futsal Planet является самым престижным в мировом футзале. Победитель определяется по голосованию экспертов со всего мира. В ближайшее время издание огласит все подробности премии, в том числе претендентов по другим номинациям и дату объявления итогов.

Отметим, что вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Игита претендует на награду как лучшему голкиперу мира.