Победители турнира для воспитанников детских домов отправятся в гости к "Челси"

Юные игроки познак
Вчера 23:50
Фото Павел Михеев.
В Алматы был дан старт традиционного благотворительного республиканского турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Победитель соревнования отправиться в Лондон для знакомства с футбольной базой и игроками лидера английской премьер-лиги "Челси". Подробнее о соревновании - в материале корреспондента Vesti.kz.
В пятом юбилейном турнире "Навстречу мечте" за единственную путевку борьбу ведут 26 команд из 13 областей Казахстана. С 25 апреля по 30 мая более 200 детей в нескольких отборочных турнирах выявят 12 сильнейших коллективов, которые определят чемпиона страны в финальной части соревнования в Алматы. Лидер футбольного клуба "Кайрат" Исламбек Куат пожелал мальчишкам удачи и с удовольствием сфотографировался со своими фанатами.
"Некоторых мальчишек мы уже знаем потому что у нас бывают встречи с ними. Всегда стараемся ездить к ним в детские дома. Очень приятно видеть счастливые лица, потому что этот чемпионат дает им шанс верить в мечту", -отметил Куат.
В этом юбилейном чемпионате на кону стоит серезный трофей. Победитель отправится в Лондон для знакомства с базой футбольного клуба "Челси" и футболистами команды. Так же мальчишки посетят матч премьер-лиги чемпионата Англии.
Всего за пять лет в чемпионатах приняли участие около 1 500 юношей - воспитанников детских домов в возрасте от 11 до 14 лет. Для финалистов соревнования в Алматы каждый год проводится увлекательная культурная программа. Они посещают бассейны, кинотеатры и другие места для досуга.
"Пятый год мы проводим спортивный турнир среди мальчиков, пришло время и сбываться мечтам наших девочек. В этом году совместными усилиями с Федерацией настольного тенниса Казахстана и Посольством Китая мы стартуем Первый чемпионат среди девочек, победительниц которого также ждет поездка мечты для улучшения своих спортивных навыков в этом олимпийском виде спорта. Надеемся, что благодаря этому в Казахстане врастет поколение будущих чемпионов", - отметила организатор турнира Айнур Салимбаева.
В разные годы победители турниров посещали посещали футбольные клубы "Барселона", "Милан", "Бавария", "Атлетико" и виделись с сильнейшими футболистами в числе которых были Фернандо Торрес, Антуан Гризман, Кака и другие.
По итогам первого отбора от Алматы и Алматинской области в финальный этап пробились команда "Айналайын" (Талдыкорган) и команда "Барыс"(Алматы).
Финальный этап турнира "Навстречу Мечте" пройдет в июне в Алматы.
В материале использованы фотографии Павла Михеева.
В пятом юбилейном турнире "Навстречу мечте" за единственную путевку борьбу ведут 26 команд из 13 областей Казахстана. С 25 апреля по 30 мая более 200 детей в нескольких отборочных турнирах выявят 12 сильнейших коллективов, которые определят чемпиона страны в финальной части соревнования в Алматы. Лидер футбольного клуба "Кайрат" Исламбек Куат пожелал мальчишкам удачи и с удовольствием сфотографировался со своими фанатами.
"Некоторых мальчишек мы уже знаем потому что у нас бывают встречи с ними. Всегда стараемся ездить к ним в детские дома. Очень приятно видеть счастливые лица, потому что этот чемпионат дает им шанс верить в мечту", -отметил Куат.
В этом юбилейном чемпионате на кону стоит серезный трофей. Победитель отправится в Лондон для знакомства с базой футбольного клуба "Челси" и футболистами команды. Так же мальчишки посетят матч премьер-лиги чемпионата Англии.
Всего за пять лет в чемпионатах приняли участие около 1 500 юношей - воспитанников детских домов в возрасте от 11 до 14 лет. Для финалистов соревнования в Алматы каждый год проводится увлекательная культурная программа. Они посещают бассейны, кинотеатры и другие места для досуга.
"Пятый год мы проводим спортивный турнир среди мальчиков, пришло время и сбываться мечтам наших девочек. В этом году совместными усилиями с Федерацией настольного тенниса Казахстана и Посольством Китая мы стартуем Первый чемпионат среди девочек, победительниц которого также ждет поездка мечты для улучшения своих спортивных навыков в этом олимпийском виде спорта. Надеемся, что благодаря этому в Казахстане врастет поколение будущих чемпионов", - отметила организатор турнира Айнур Салимбаева.
В разные годы победители турниров посещали посещали футбольные клубы "Барселона", "Милан", "Бавария", "Атлетико" и виделись с сильнейшими футболистами в числе которых были Фернандо Торрес, Антуан Гризман, Кака и другие.
По итогам первого отбора от Алматы и Алматинской области в финальный этап пробились команда "Айналайын" (Талдыкорган) и команда "Барыс"(Алматы).
Финальный этап турнира "Навстречу Мечте" пройдет в июне в Алматы.
В материале использованы фотографии Павла Михеева.