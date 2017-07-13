Фрум отобрал у Ару желтую майку после 14-го тура "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" опустился на второе место в "генерале".
Сегодня 22:16
Фото: Getty Images
Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Team Sunweb выиграл 14-й этап престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мэттьюс преодолел 181,5 километра маршрута Бланьяк – Родез за четыре часа и 21,56 минуты, опередив на финише бельгийца Грега Ван Авермата (BMC). Замкнул тройку норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data) с отставанием 0,01 секунды.
Лучшим в составе "Астаны" стал ее капитан итальянец Фабио Ару, финишировавший 30-м.
После этого этапа лидерство в генеральной классификации гонки захватил британец Кристофер Фрум из Team Sky, завершивший этап седьмым и отобравший желтую майку у Ару. Капитан "Астаны" идет вторым с отставанием в 18 секунд. Замыкает первую тройку француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,23).
Мэттьюс преодолел 181,5 километра маршрута Бланьяк – Родез за четыре часа и 21,56 минуты, опередив на финише бельгийца Грега Ван Авермата (BMC). Замкнул тройку норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data) с отставанием 0,01 секунды.
Лучшим в составе "Астаны" стал ее капитан итальянец Фабио Ару, финишировавший 30-м.
После этого этапа лидерство в генеральной классификации гонки захватил британец Кристофер Фрум из Team Sky, завершивший этап седьмым и отобравший желтую майку у Ару. Капитан "Астаны" идет вторым с отставанием в 18 секунд. Замыкает первую тройку француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,23).