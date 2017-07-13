Я сделал все, что мог, но левая сторона тела отказывалась работать - Фульсанг о сходе с "Тур де Франс"

Гонщик признался, что был вынужден сдаться.
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Один из лидеров "Астаны" на "Тур де Франс" Якоб Фульсанг рассказал о травме, из-за которой он не смог продолжить участие в "Большой петле". По словам датчанина, ему пришлось сдаться.
"Я сделал все, что мог, но вся левая сторона тела отказывалась работать. Не было никаких сил сохранять позицию в группе. Со старта скорость в группе была очень высокой, сразу пришлось перейти на посильный для себя ритм. Но перед последним подъемом мне пришлось сдаться. Очень жаль покидать "Тур де Франс" и команду, но ничего не поделаешь. Главное для меня теперь - это полностью восстановиться", - цитирует Фульсанга официальный сайт "Астаны".
Напомним, Фульсанг сошел с 13-го этапа, по итогам которого капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил желтую майку лидера.