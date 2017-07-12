Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа "Тур де Франс"

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Куэрри Чилич 1:3
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 3:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 1:3
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 1:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 23:55
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 23:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 18:00
Махтаарал Жетысу 18:30
Шахтер-Булат Кайрат А 18:00
Байконур Кыран 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 0:2
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Верея Черно Море 21:45
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Федерер Бердых 1:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 23:55
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 23:55
Кубот, Мело Марач, Павич 18:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа "Тур де Франс"

Досрочно завершил гонку Якоб Фульсанг.

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3 Комментария
Фабио Ару. Фото с твиттера "Астаны"
Фабио Ару. Фото с твиттера "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился 13-й этап протяженностью 101 километр, передает корреспондент Vesti.kz.

Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий.  Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий Trek-Segafredo.

Капитан "Астаны" Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки из-за травмы - датчанин последние три этапа ехал с повреждениями. Ранее досрочно "Тур де Франс" завершился для итальянского гонщика "Астаны" Дарио Катальдо

В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем - Барде, отстающий на 25. 
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 23:01
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Жаль Фульсанга, в 5-ке шёл.
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Шах Ермекулы Сегодня 23:03
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Надо Ару генералку взять. Обязательно.
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есенгали уринов Сегодня 23:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 233
Основные помощники вынуждены были сойти с дистанции, очень жаль теперь трудновато будет Фабию сохраняет жёлтую майку. Не было сегодня командная работа не смогли помогать лидеру.у Sky -цев отлично работает команда , если наши сможет работать дружно то можно удачи вам Астана
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