Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа "Тур де Франс"

Досрочно завершил гонку Якоб Фульсанг.
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Фабио Ару. Фото с твиттера "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился 13-й этап протяженностью 101 километр, передает корреспондент Vesti.kz.
Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий Trek-Segafredo.
Капитан "Астаны" Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки из-за травмы - датчанин последние три этапа ехал с повреждениями. Ранее досрочно "Тур де Франс" завершился для итальянского гонщика "Астаны" Дарио Катальдо.
В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем - Барде, отстающий на 25.
Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий Trek-Segafredo.
Капитан "Астаны" Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки из-за травмы - датчанин последние три этапа ехал с повреждениями. Ранее досрочно "Тур де Франс" завершился для итальянского гонщика "Астаны" Дарио Катальдо.
В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем - Барде, отстающий на 25.