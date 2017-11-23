Время начала матчей Лиги чемпионов изменится со следующего сезона

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Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций утвердил изменение времени начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона, сообщается на сайте УЕФА.
С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (то есть в 00:00 по астанинскому времени), а остальные шесть встреч - в 21:00 (CET) (02:00 Астана).
Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 23:00 и 01:00 по времени Астаны соответственно.