Болельщики "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами

Таким образом они выразили возмущение высоким ценам на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов.
Сегодня 13:00
Ссылки по теме:
- ПСЖ забил семь голов, "МЮ" проиграл, а "Ювентус" и "Барселона" сыграли вничью в Лиге чемпионов
- В Сети отпраздновали "сухарь" Акинфеева и падение его антирекорда
Фото: twitter.com/iMiaSanMia
Болельщики мюнхенской "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами во время выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Андерлехта".
Также на трибунах появился баннер: "Вы еще не сыты по горло? Ваша жадность еще не удовлетворена?".
Таким образом, фанаты выразили возмущение высоким ценам на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Для поклонников "Баварии" билет на игру, которая прошла в Бельгии, стоил от 70 до 100 евро.
Отмечается, что болельщики "Баварии" ссылались на статью в регламенте УЕФА, которая говорит о том, что цены на билеты на выездные матчи должны быть не дороже, чем на домашние игры на данном этапе турнира.
Сам матч завершился победой "Баварии" со счетом 2:1.
Также на трибунах появился баннер: "Вы еще не сыты по горло? Ваша жадность еще не удовлетворена?".
Таким образом, фанаты выразили возмущение высоким ценам на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Для поклонников "Баварии" билет на игру, которая прошла в Бельгии, стоил от 70 до 100 евро.
Отмечается, что болельщики "Баварии" ссылались на статью в регламенте УЕФА, которая говорит о том, что цены на билеты на выездные матчи должны быть не дороже, чем на домашние игры на данном этапе турнира.
Сам матч завершился победой "Баварии" со счетом 2:1.
Bayern supporters die vanavond de wedstrijd tegen Anderlecht wilden bezoeken, moesten maar liefst €100 betalen. Als protest tegen de hoge prijzen, gooiden ze nep geld op het veld en hadden ze een spandoek. #AgainstModernFootball #andbay pic.twitter.com/KwY9svcFLT— In de Hekken (@indehekken) 22 ноября 2017 г.