"Монако" остался без весенней стадии еврокубков

"Монегаски" перед заключительным туром в Лиге чемпионов занимают последнее место в группе.
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Футболисты "Монако". Фото: ©REUTERS/Eric Gaillard
Футбольный клуб "Монако", потерпев дома разгромное поражение от немецкого "Лейпцига" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Встреча группы G, прошедшая в Монако, завершилась победой "Лейпцига" со счетом 4:1. В составе немецкой команды дубль сделал Тимо Вернер (девятая и 31-я минуты), забивший второй гол с пенальти, еще один гол на счету Наби Кейта (45-я). У "Монако" автогол на свой счет записал Жемерсон (шестая минута), а ворота соперника забил Радамель Фалькао (43-я).
Перед заключительным туром "Монако" набрал два очка и занимает последнее место в квартете. От третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, действующих чемпионов Франции отделяют пять баллов. Лидирует в группе турецкий "Бешикташ" (11 очков), который разошелся миром с португальским "Порту" (семь очков) и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе "Лейпцига" семь набранных баллов.
В заключительном туре "Монако" 6 декабря сыграет на выезде с "Порту", а "Лейпциг" в этот же день примет "Бешикташ".
Встреча группы G, прошедшая в Монако, завершилась победой "Лейпцига" со счетом 4:1. В составе немецкой команды дубль сделал Тимо Вернер (девятая и 31-я минуты), забивший второй гол с пенальти, еще один гол на счету Наби Кейта (45-я). У "Монако" автогол на свой счет записал Жемерсон (шестая минута), а ворота соперника забил Радамель Фалькао (43-я).
Перед заключительным туром "Монако" набрал два очка и занимает последнее место в квартете. От третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, действующих чемпионов Франции отделяют пять баллов. Лидирует в группе турецкий "Бешикташ" (11 очков), который разошелся миром с португальским "Порту" (семь очков) и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе "Лейпцига" семь набранных баллов.
В заключительном туре "Монако" 6 декабря сыграет на выезде с "Порту", а "Лейпциг" в этот же день примет "Бешикташ".