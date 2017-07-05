Экс-нападающий "Барселоны" сделал прогноз на матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Астана"

Первая игра команд состоится 12 июля в Юрмале.
Сегодня 10:41
Фото с сайта barcamania.com
Выдающийся футболист "Барселоны", нынче работающий комментатором и экспертом на испанском ТВ, Хулио Салинас дал прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов между латвийским "Спартаком" из Юрмалы и казахстанской "Астаной".
"Считаю, что наибольшие перспективы дает ставка на победу гостей. "Астана" в последние годы демонстрирует хороший футбол, а в позапрошлом сезоне даже квалифицировалась в групповой турнир ЛЧ. Чемпион Казахстана – еще и успешно развивающийся бизнес-проект. С другой стороны, латвийские клубы обычно не добиваются успехов в еврокубках. Поэтому мой прогноз - победа "Астаны", - цитирует Салинаса footboom.com.
Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Астаной" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится 12 июля в Юрмале. Ответная игра пройдет через неделю в Астане.
"Считаю, что наибольшие перспективы дает ставка на победу гостей. "Астана" в последние годы демонстрирует хороший футбол, а в позапрошлом сезоне даже квалифицировалась в групповой турнир ЛЧ. Чемпион Казахстана – еще и успешно развивающийся бизнес-проект. С другой стороны, латвийские клубы обычно не добиваются успехов в еврокубках. Поэтому мой прогноз - победа "Астаны", - цитирует Салинаса footboom.com.
Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Астаной" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится 12 июля в Юрмале. Ответная игра пройдет через неделю в Астане.